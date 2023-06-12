Презентація Xbox Showcase спричинила справжній фурор, адже на ній було анонсовано чимало цікавих проєктів, серед яких українських геймерів особливо втішило DLC для Cyberpunk 2077, інформує 24 Канал.

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На яскравій сцені Кіану Рівз презентував новий трейлер Phantom Liberty (Ілюзія свободи) – єдиного масштабного доповнення для Cyberpunk 2077, де його альтер его Джонні Сільвергенду та головному героєві Ві належатиме поринути в шпигунські ігри та звільнити з лап викрадачів президента Нових Сполучених Штатів Америки.

Геймплейний трейлер: відео

Для українських геймерів новина про скорий вихід DLC, який відбудеться вже 26 вересня, стала ще більш радісною через той факт, що разом з ним гра отримає повну текстову українську локалізацію.

За словами розробників з CD Projekt їм знадобився понад рік часу аби перекласти та адаптувати більш як мільйон слів з діалогів, внутрішньоігрового тексту й інтерфейсу.

Опісля також було проведено масштабне тестування, покликане впевнитися, що українськомовні гравці отримають якомога найкраще враження від кінцевого результату.

Доповнення уже можна передзамовити в цифрових магазинах.