Презентация Xbox Showcase произвела настоящий фурор, ведь на ней было анонсировано немало интересных проектов, среди которых украинских геймеров особенно обрадовало DLC для Cyberpunk 2077, сообщает 24 Канал.

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На яркой сцене Киану Ривз представил новый трейлер Phantom Liberty (Иллюзия свободы) – единственного масштабного дополнения для Cyberpunk 2077, где его альтер его Джонни Сильверхенду и главному герою Ви придется погрузиться в шпионские игры и освободить из лап похитителей президента Новых Соединенных Штатов Америки.

Геймплейный трейлер: видео

Для украинских геймеров новость о скором выходе DLC, который состоится уже 26 сентября, стала еще более радостной из-за того факта, что вместе с ним игра получит полную текстовую украинскую локализацию.

По словам разработчиков из CD Projekt им понадобилось более года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов из диалогов, внутриигрового текста и интерфейса.

Затем также было проведено масштабное тестирование, призванное убедиться, что украиноязычные игроки получат наилучшее впечатление от конечного результата.

Дополнение уже можно предзаказать в цифровых магазинах.