Чому тисячі людей знову повернулися до гри?

Світ похмурого майбутнього Cyberpunk 2077 знову опинився в центрі уваги світової ігрової спільноти. Згідно з даними аналітичного сервісу SteamDB, у неділю пікова кількість користувачів, які одночасно перебували у грі в магазині Steam, сягнула позначки 101 558 осіб. Про це пише видання TheGamer.

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Такий результат зафіксували вперше з жовтня 2023 року, коли розробники випустили успішне доповнення Phantom Liberty, яке отримало схвальні відгуки від критиків та гравців. Хоча це число значно поступається мільйону одночасних користувачів, який проєкт мав одразу після свого виходу в 2020 році, такий показник залишається надзвичайно вражаючим. Сюжетні ігри, що не належать до категорії сервісів, рідко демонструють подібну популярність через стільки років після першого релізу.

Аналітики зауважують, що стрибок популярності до позначки понад 100 тисяч гравців не став раптовою випадковістю. Кількість користувачів у Steam поступово зростала протягом останніх двох тижнів. Фахівці пояснюють таку тенденцію двома ключовими факторами: рекордно низькою ціною та ажіотажем навколо медіафраншизи.

По-перше, значний вплив на статистику мав літній розпродаж у Steam 2026 року. Магазин знизив вартість гри до 17,99 долара, що стало найнижчою ціною за всю історію існування проєкту. Проте зростання інтересу почалося ще до старту офіційних знижок, коли середньодобова кількість гравців трималася на рівні близько 30 000 осіб.

По-друге, потужним драйвером інтересу стало очікування другого сезону аніме-серіалу Edgerunners, події якого також розгортаються у Найт-Сіті. Нещодавно стало відомо, що продовження аніме вийде на платформі Netflix вже восени 2026 року.

Хвиля обговорень досягла свого піку минулими вихідними, коли відвідувачі фестивалю Anime Expo отримали можливість першими побачити кадри з нового сезону. Поки решта світу чекає на офіційну прем'єру, багато користувачів вирішили повернутися до гри або відвідати цифрові вулиці мегаполіса вперше, щоб заповнити очікування.

Ця активність допомогла студії CD Projekt Red встановити ще одне історичне досягнення. Минулого тижня компанія розкрила дані про те, що загальні продажі Cyberpunk 2077 перевищили 40 мільйонів копій.

Завдяки цьому результату гра увійшла до переліку 20 найбільш продаваних відеоігор усіх часів. Це виглядає особливо неймовірним на тлі катастрофічного запуску проєкту в грудні 2020 року. Тоді технічний стан гри змусив компанію Sony тимчасово видалити її з магазину PlayStation Store, що стало одним із найгучніших скандалів в історії індустрії.

Попри важкий старт, розробники змогли виправити більшість помилок та повернути довіру аудиторії. Сьогодні проєкт має середній бал 76 зі 100 від критиків, а 66% експертів рекомендують гру до проходження.

Подальші плани розробників щодо розширення всесвіту через аніме та інші медіапроєкти лише підігрівають інтерес до оригінальної гри, роблячи її актуальною навіть через шість років після виходу.