За словами Сажинського, підйомники розташовані там, де це логічно, а рушій REDengine дозволяє завантажувати величезні простори без додаткових екранів завантаження. Про це він розповів у дописі на своїй сторінці в соцмережі BlueSky, розповідає 24 Канал.

Чому в Cyberpunk 2077 стільки ліфтів?

Фанати Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt Red довго підозрювали, що численні ліфти в грі насправді маскують технічні обмеження. Гравці припускали: поки персонаж їде підйомником, гра непомітно завантажує наступну локацію.

Ігор Сажинський вирішив раз і назавжди закрити це питання. У своєму мікроблозі він поставив риторичне запитання: як можна вільно переміщатися всім Найт-Сіті без екранів завантаження, але для пентхаусу раптом знадобився "трюк з ліфтом"?

mini rant: no, elevators in cyberpunk are not 'cleverly concealed loading screens'. you really think you can traverse whole city and enter a huge complex interior with no loading screens but we need to do elevator tricks to load a penthouse? — igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 22 грудня 2025 р. о 10:50

Розробник наголосив: ліфти встановлені там, де це має сенс з погляду логіки світу. Команда могла б зробити їх прозорими, якби захотіла – рушій REDengine це дозволяє. Сажинський назвав його "дивом" і категорично відкинув звинувачення в технічних хитрощах.

Цікаво, що для майбутніх проєктів – Cyberpunk 2, The Witcher 4 та інших – студія відмовилася від REDengine на користь Unreal Engine 5. Пояснюючи це рішення, Сажинський коротко зазначив: команда хоче створювати ігри, а не рушії.

Наразі Cyberpunk 2 перебуває на етапі попереднього виробництва. Пріоритетом CD Projekt Red є гра The Witcher 4, розробка якої йде повним ходом. Реліз очікується не раніше 2027 року.

Які плани CD Projekt Red на найближче майбутнє?

