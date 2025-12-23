По словам Сажинского, подъемники расположены там, где это логично, а движок REDengine позволяет загружать огромные пространства без дополнительных экранов загрузки. Об этом он рассказал в заметке на своей странице в соцсети BlueSky, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Не только Токио – ветеран Rockstar рассказал в какие города разработчики хотели перенести действия GTA

Почему в Cyberpunk 2077 столько лифтов?

Фанаты Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red долго подозревали, что многочисленные лифты в игре на самом деле маскируют технические ограничения. Игроки предполагали: пока персонаж едет на подъемнике, игра незаметно загружает следующую локацию.

Игорь Сажинский решил раз и навсегда закрыть этот вопрос. В своем микроблоге он задал риторический вопрос: как можно свободно перемещаться всем Найт-Сити без экранов загрузки, но для пентхауса вдруг понадобился "трюк с лифтом"?

mini rant: нет, лифты в cyberpunk не являются 'ловко скрытыми загрузочными экранами'. вы действительно думаете, что можно обойти весь город и войти в огромный сложный интерьер без загрузочных экранов, но надо делать трюки с лифтом, чтобы загрузить пентхаус? - igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 22 декабря 2025 г. в 10:50

Разработчик отметил: лифты установлены там, где это имеет смысл с точки зрения логики мира. Команда могла бы сделать их прозрачными, если бы захотела – движок REDengine это позволяет. Сажинский назвал его "чудом" и категорически отверг обвинения в технических ухищрениях.

Интересно, что для будущих проектов – Cyberpunk 2, The Witcher 4 и других – студия отказалась от REDengine в пользу Unreal Engine 5. Объясняя это решение, Сажинский коротко отметил: команда хочет создавать игры, а не движки.

Сейчас Cyberpunk 2 находится на этапе предварительного производства. Приоритетом CD Projekt Red является игра The Witcher 4, разработка которой идет полным ходом. Релиз ожидается не ранее 2027 года.

Какие планы CD Projekt Red на ближайшее будущее?

Польская инвесткомпания Noble Securities представила детальный прогноз производственного календаря студии CD Projekt Red. Аналитик Матеуш Хжановский назвал ориентировочные даты выхода ключевых проектов, среди которых новая часть саги о Ведьмаке и сиквел Cyberpunk 2077.