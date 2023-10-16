У Cyberpunk 2077, як і в будь-якій грі такого масштабу, є чимало секретів, які геймери можуть знаходити навіть через роки після релізу.

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Завдяки кібернетичним імплантам у грі можна сканувати персонажів Найт-Сіті, щоб дізнатися, чи не призначена часом за їхню голову винагорода. Кожен такий "контракт" оцінюється за шкалою: чим більше зірочок, тим більше злочинів вчинив той чи інший NPC.

Ця система є чудовим способом для гравця заробити трохи грошей і, які наслідок, покращити спорядження, тому чимало геймерів користуються нею повсякчас.

Робив це і користувач Reddit під ніком FetchingFrog, допоки не просканував одного з котів Cyberpunk 2077, на ім'я Нібблз.

Гравець з подивом виявив, що пухнастика якимось чином розшукують за численні правопорушення.

Найнебезпечніший кіт у Найт-Сіті / Фото з Reddit

Ви запитаєте, що зробив цей кіт, щоб стати розшукуваним злочинцем?

Згідно зі скриншотом, Нібблз "розшукується за велику крадіжку, вбивство другого ступеня, вбивство першого ступеня, продаж краденого кіберпрограмного забезпечення та незаконне отримання людських останків".

Достеменно невідомо чи така особливість біографії чотирилапого це баг чи, можливо, така собі великодка від розробників, але ситуація напрочуд кумедна.