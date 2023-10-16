В Cyberpunk 2077, как и в любой игре такого масштаба, есть немало секретов, которые геймеры могут находить даже спустя годы после релиза.

Важно PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, потерявших дома из-за войны

Благодаря кибернетическим имплантам в игре можно сканировать персонажей Найт-Сити, чтобы узнать, не назначено ли за их голову вознаграждение. Каждый такой "контракт" оценивается по шкале: чем больше звездочек, тем больше преступлений совершил тот или иной NPC.

Эта система является отличным способом для игрока заработать немного денег и, как следствие, улучшить снаряжение, поэтому многие геймеры пользуются ею постоянно.

Делал это и пользователь Reddit под ником FetchingFrog, пока не просканировал одного из котов Cyberpunk 2077, по имени Нибблз.

Игрок с удивлением обнаружил, что пушистика каким-то образом разыскивают за многочисленные правонарушения.

Самый опасный кот в Найт-Сити / Фото с Reddit

Вы спросите, что сделал этот кот, чтобы стать разыскиваемым преступником?

Согласно скриншоту, Нибблз "разыскивается за большую кражу, убийство второй степени, убийство первой степени, продажу ворованного киберпрограммного обеспечения и незаконное получение человеческих останков".

Доподлинно неизвестно является ли эта особенность биографии четырехлапого багом или, может быть, некой пасхалкой от разработчиков, но ситуация удивительно забавная.