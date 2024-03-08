Гравець знайшов добре захований сюрприз у Cyberpunk 2077: розробники CD Projekt відреагували

З останнім оновлення Cyberpunk 2077 гра отримала новий прихований елемент, який не впливає на сюжет, але віддає шану розробникам з компанії CD Projekt. Найцікавіше, що таємну великодку знайшли відразу після того, як самі творці звернули увагу, що секрет досі не розкрили.

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 з'явився 29 лютого разом з кількома відносно короткими коментарями до нього. У цих коментарях не згадувалося про те, що розробники заховали нове таємне місце в своїй грі.

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Де шукати

YouTub-канал Ian Ilano TV помітив це відео на початку цього тижня, швидко отримавши привітання від директора спільноти CDPR Марціна Момота. "Нещодавно на одному з наших каналів Slack обговорювали, що це ще не було виявлено, – написав він у твіті. – Молодець, що помітив це!"

Великодка, про яку йдеться, — це фотографія, на якій зображена частина команди розробників Cyberpunk 2077. Щоб переглянути її, вам потрібно:

Відправитися в район Ватсон (Watson district) і знайти Tom's Diner в Маленькому Китаї на вулиці Бредбері та Урмланд.

Опинившись там, підніміться на дах закусочної і пошукайте пару біноклів за вивіскою закусочної. Ці біноклі з'явилися в Cyberpunk 2077 в оновленні 2.1 як цікавий спосіб оглянути місто.

Озирніться навколо, щоб знайти логотип CDPR – знакову червону пташку студії — на сусідній будівлі і розгляньте його ближче. Після того, як ви подивитеся на нього деякий час, зображення почне зникати, наче глюк, відкриваючи фотографію розробників CDPR.

Цей ролик демонструє детальні інструкції щодо пошуку: відео

Над цією гігантською рольовою грою колективно працювали понад 500 людей на піку виробництва, а загальна кількість розробників, які так чи інакше мали відношення до проєкту, сягала тисяч, тож було б нелегко вмістити їх усіх на одній фотографії.