Що відомо про цей реліз

Перш за все варто зазначити, що гра вийшла не лише для PlayStation, а й для Xbox. Трилогія об'єднує під одним дахом такі ігри зі всесвіту S.T.A.L.K.E.R., як Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat, пише 24 Канал.

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Спочатку припускалося, що гра вийде 27 червня, оскільки на трьох японських магазинах, які оголосили передпродаж, з'явилася саме така дата.

Купити все видання можна за 39,99 долара або 1399 гривень, а кожне окремо – за 19,99 долара або 649 гривень.

Кожен елемент з оригінальних ігор був збережений і сумлінно перенесений на консоль завдяки наполегливій роботі GSC Game World та їхніх партнерів у Mataboo. Усе це створює чудову можливість для геймерів Xbox, щоб отримати базові знання про всесвіт STALKER напередодні запуску STALKER 2: Heart of Chornobyl, яка відбудеться в перший день Game Pass 5 вересня 2024 року,

– написала компанія Microsoft на Xbox Wire.

Як зазначає видання itc.ua, пізніше цього року GSC Game World випустить патч для Xbox Series X і версії S, який принесе додаткові графічні покращення та інші функції. Версії для консолей також згодом отримають підтримку модифікацій через mod.io.

Найцікавішим моментом з цього всього є те, що ігри вийшли повністю без російського озвучування, хоча зберегли російські субтитри. Розробники також українізували деякі назви. Наприклад, імена персонажів, а також скорегували назви підзаголовків – Shadow of Chornobyl замість ChErnobyl та Call of Prypiat замість російської транслітерації Pripyat.