Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 появился 29 февраля вместе с несколькими относительно короткими комментариями к нему. В этих комментариях не упоминалось, что разработчики спрятали новое тайное место в своей игре.

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Где искать

YouTub-канал Ian Ilano TV заметил это видео в начале этой недели, быстро получив поздравление от директора сообщества CDPR Марцина Момота. "Недавно на одном из наших каналов Slack обсуждали, что это еще не было обнаружено, – написал он в твите. – Молодец, что заметил это!"

Пасхалка, о которой идет речь, — это фотография, на которой изображена часть команды разработчиков Cyberpunk 2077. Чтобы просмотреть ее, вам нужно:

Отправиться в район Ватсон (Watson district) и найти Tom's Diner в Маленьком Китае на улице Брэдбери и Урмланд.

Оказавшись там, поднимитесь на крышу закусочной и поищите пару биноклей за вывеской закусочной. Эти бинокли появились в Cyberpunk 2077 в обновлении 2.1 как интересный способ осмотреть город.

Оглянитесь вокруг, чтобы найти логотип CDPR – знаковую красную птичку студии - на соседнем здании и рассмотрите его поближе. После того как вы посмотрите на него некоторое время, изображение начнет исчезать, как будто глюк, открывая фотографию разработчиков CDPR.

Этот ролик демонстрирует подробные инструкции по поиску: видео

Над этой гигантской ролевой игрой коллективно работали более 500 человек на пике производства, а общее количество разработчиков, которые так или иначе имели отношение к проекту, достигала тысяч, поэтому было бы нелегко вместить их всех на одной фотографии.