Отримувати гроші за гру у відеоігри – це мрія багатьох. Та мало міг собі уявити, що такою може бути робота в поліцейських.

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Поліції доручили грати у відеоігри

На жаль, в багатокористувацьких онлайн-іграх багато негативу й навіть потенційних злочинів. Завдяки анонімності в Інтернеті дехто може залякувати інших або, що ще гірше, робити ігровий процес зовсім не цікавим. Мабуть, саме туди намагається проникнути ця поліцейська група.

У Данії групі поліцейських доручили грати в онлайн-ігри для пошуку ознак насильства. Цей загін отримав назву поліцейський онлайн-патруль.

Поліцейські грають у такі популярні онлайн-ігри, як от Fortnite, Minecraft і Call of Duty: Warzone, шукаючи ознаки ненависті, шахрайства та навіть неналежного догляду за дітьми.

Спеціальна місія розпочалася ще у квітні 2022 року й з тих пір триває. Поліція навіть налаштувала аватари в деяких іграх, щоб вказувати на те, що вони поліцейські. Вони регулярно ведуть трансляції на Twitch і діляться роликами того, що відбувається за лаштунками.