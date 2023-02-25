Получать деньги за игру в видеоигры – это мечта многих. Но мало мог себе представить, что такой может быть работа у полицейских.

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Полиции поручили играть в видеоигры

К сожалению, в многопользовательских онлайн играх много негатива и даже потенциальных преступлений. Благодаря анонимности в Интернете некоторые могут запугивать других или, что еще хуже, делать игровой процесс совсем не интересным. Наверное, именно туда пытается проникнуть полицейская группа.

В Дании группе полицейских поручили играть в онлайн игры для поиска признаков насилия. Этот отряд получил название полицейского онлайн-патруля.

Полицейские играют в такие популярные онлайн-игры, как Fortnite, Minecraft и Call of Duty: Warzone, ища признаки ненависти, мошенничества и даже ненадлежащего ухода за детьми.

Специальная миссия началась еще в апреле 2022 года и с тех пор продолжается. Полиция даже настроила аватары в некоторых играх, чтобы указывать, что они полицейские. Они регулярно ведут трансляции на Twitch и делятся роликами происходящего за кулисами.