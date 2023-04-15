Наприкінці березня 2023 стало відомо, що середньовічний PvPvE-екшен Dark and Darker видалили зі Steam через конфлікт з видавництвом Nexon. Корпорація заявила, буцімто розробники гри вкрали код.

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Скандал з Dark and Darker

Через те, що Dark and Darker вже вилучили зі списку Steam внаслідок суперечок, розробник Ironmace попросив шанувальників завантажувати гру на торренті, щоб продовжити її підтримку.

Nexon є розробником таких ігор, як Maple Story і Godzilla Defense Force, але зараз у нього є гра під назвою P3, яка має підозрілу схожість з Dark and Darker.

Оскільки над Dark and Darker працюють розробники з досвідом роботи в Nexon, які могли бути знайомі з P3, Nexon після розслідування помітила схожість "основного ігрового процесу, правил і мистецтва" між двома іграми.

IRONMACE поділилися magnet-посиланням на білд екшену. Автори також попередили, щоб геймери не довіряли іншим джерелам та зазначили, що таким чином можна буде завантажити майбутні апдейти для Dark and Darker.