В конце марта 2023 года стало известно, что средневековый PvPvE-экшен Dark and Darker удалили из Steam из-за конфликта с издательством Nexon. Корпорация заявила, что разработчики игры украли код.

Читайте также PIN-UP Foundation помог с эвакуацией за границу украинцев, из-за войны потерявших жилье

Скандал из Dark and Darker

Из-за того, что Dark and Darker уже изъяли из списка Steam в результате споров, разработчик Ironmace попросил поклонников загружать игру на торренте, чтобы продолжить ее поддержку.

Nexon является разработчиком таких игр, как Maple Story и Godzilla Defense Force, но сейчас у него есть игра под названием P3, имеющая подозрительное сходство с Dark and Darker.

Поскольку над Dark and Darker работают разработчики с опытом работы в Nexon, которые могли быть знакомы с P3, Nexon после расследования заметила схожесть "основного игрового процесса, правил и искусства" между двумя играми.

IRONMACE поделились magnet-ссылкой на билд экшена. Авторы также предупредили, чтобы геймеры не доверяли другим источникам и указали, что таким образом можно будет скачать будущие апдейты для Dark and Darker.