Ентузіасти вирішили випустити неочікувану модифікацію для гри Dark Souls III. Вони поділилися модом, який додає у цей рольовий екшн футбол та біг з перешкодами.

На відомому порталі Nexus Mods з'явилася дуже оригінальна модифікація із назвою "Lothric Olympics". Її автори додали дуже нехарактерні елементи у відомий проєкт від FromSoftware. Такі геймплейні особливості більш характерні для спортивних симуляторів.

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Напевно, всі геймери знають про хардкорність та складність серії Dark Souls, яка не шкодує слабких гравців. Тому й не дивно, що футбол у цьому всесвіті своєрідний та жорстокий. Звісно, основні правила не змінилися, але дрібних змін чимала кількість. Місцевий футбол розрахований на 5 гравців: у кожній команді грає по два геймери, а також є суддя. Найцікавіше, що м'яч замінює жива кам'яна ящірка, яка своїми рухами може вносити елемент випадковості.

Також моддер відзначив, що замінив легкі удари на копняки. Проте, у цій модифікації є й інші атаки, якими можна впливати на своїх опонентів. Законність всіх цих дій визначає лише суддя, який може перезапустити матч у будь-який момент.

Місцевий маршрут для бігу з перешкодами знаходиться у локації "Поселення нежиті". У ході цих змагань гравці також можуть взаємодіяти та заважати один одному. Зрозуміло, що на цій трасі знаходяться різноманітні пастки та небезпечні вороги.

Пропонуємо вам переглянути відео та ознайомитися із цією модифікацією, а якщо вас зацікавить робота ентузіастів, то завантажити її можна з сайту Nexus Mods за цим посиланням.

Футбол та біг з перешкодами у відеогрі Dark Souls III – відео