Энтузиасты решили выпустить неожиданную модификацию для игры Dark Souls III. Они поделились модом, который добавляет в этот ролевой экшен футбол и бег с препятствиями.

На известном портале Nexus Mods появилась очень оригинальная модификация под названием "Lothric Olympics". Ее авторы добавили очень нехарактерные элементы в известный проект от FromSoftware. Такие геймплейные особенности больше характерны для спортивных симуляторов.

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Наверное, все геймеры знают о хардкорности и сложности серии Dark Souls, которая не жалеет слабых игроков. Поэтому неудивительно, что футбол в этой вселенной своеобразный и жестокий. Конечно, основные правила не изменились, но мелких изменений немалое количество. Местный футбол рассчитан на 5 игроков: в каждой команде играет по два геймера, а также есть судья. Самое интересное, что мяч заменяет живая каменная ящерица, которая своими движениями может вносить элемент случайности.

Также моддер отметил, что заменил легкие удары на пинки. Однако, в этой модификации есть и другие атаки, которыми можно воздействовать на своих оппонентов. Законность всех этих действий определяет только судья, который может перезапустить матч в любой момент.

Местный маршрут для бега с препятствиями находится в локации "Поселение нежити". В ходе этих соревнований игроки также могут взаимодействовать и мешать друг другу. Понятно, что на этой трассе находятся разнообразные ловушки и опасные враги.

Предлагаем вам посмотреть видео и ознакомиться с этой модификацией, а если вас заинтересует работа энтузиастов, то скачать ее можно с сайта Nexus Mods по этой ссылке.

Футбол и бег с препятствиями в видеоигре Dark Souls III​ – видео