За рік після анонсу, THQ Nordic офіційно представили Darlsiders 4, яка стане прямим продовженням улюбленої геймерами серії відеоігор.

Шанувальники відомої серії отримали невеликий трейлер Darksiders 4, який викликав чималий ажіотаж, інформує 24 Канал.

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Коли повернуться вершники Апокаліпсиса?

Рівно через рік після підтвердження розробки нової Darksiders, THQ Nordic показала трейлер майбутньої гри.

Відео офіційно підтвердило вихід проєкту на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S, а також те, що нова частина стане прямим продовженням оригіналу.

Зокрема, у трейлері є кінцевий діалог Darksiders, де головний герой каже, що надалі не буде битися один, після чого до самотнього Вершника приєднуються інші троє: Death, Fury та Strife (Смерть, Лють та Розбрат).

Трейлер гри – дивіться відео

Трохи більше інформації можна отримати зі сторінки проєкту в Steam. Звідти стає відомо, що події продовжаться "там, де зупинилася оригінальна гра Darksiders".

Розробники обіцяють схожий на попередні частини ігровий процес, сповнений головоломок та швидкого кривавого екшену з використанням надприродних здібностей.

Найголовнішою новиною стало те, що геймери зможуть зіграти за всіх чотирьох Вершників Апокаліпсиса, кожен з яких матиме унікальний набір навичок та стиль бою. Окрім того, Darksider 4 матиме онлайн-кооператив.

Ложкою дьогтю в бочці меду стало те, що THQ Nordic не назвала ні точної дати виходу, ні бодай вікна релізу Darksiders 4, тож шанувальникам серії слід запастись терпінням.