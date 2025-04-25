Підтверджено вихід наступної великої гри від легендарної студії Remedy Entertainment, який відбудеться набагато раніше, чим можна було б очікувати, повідомляє 24 Канал.

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Місце зустрічі буде доволі знайомим

Поки Annapurna Pictures готує екранізації одразу двох відеоігор Remedy, розробники вигадали для себе новий виклик – FBC: Firebreak. Майбутній шутер від творців Alan Wake та оригінальних Max Payne стане першим багатокористувацьким кооперативним проєктом їх авторства.

Місце дії, вороги та, можливо, деякі з персонажів, безсумнівно, будуть знайомі шанувальникам гри Control, але нові геймери зможуть вперше поринути у перипетії Найстарішого Будинку.

Власне, події новинки якраз матимуть місце після подій згаданої гри, а гравці приміряють на себе роль оперативників підрозділу реагування Firebreak Федерального бюро контролю, яким доручено очистити залишки паранормальних загроз.

Останнє відео від Remedy дало фанатам змогу детальніше поглянути на ігровий процес, види зброї, ворогів та механіки майбутнього проєкту.

Щоденник розробників – дивіться відео

Крім того, стала відома остаточна дата релізу шутера – 17 червня 2025 року на ПК, Xbox Series X|S та PS5. Слід зазначити, що гра увійде до підписок Xbox Game Pass Ultimate та PlayStation Plus.

Ціна FBC: Firebreak в українському регіоні наразі невідома.