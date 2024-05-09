Неочікуване оновлення сайту Rockstar змусило шанувальників студії вважати, що компанія зовсім скоро потішить геймерів новою інформацією про GTA 6, включно з датою релізу.

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Відтоді як з'явився перший трейлер GTA 6, який побив усі можливі рекорди та змусив шанувальників франшизи ще більше очікувати на можливість повернутися до сонячного Vice City, розробники зберігали мовчання про деталі проєкту.

Усе це породило величезну кількість чуток, які то і діло зринали в мережі. Йшлося навіть про те, що реліз гри можуть суттєво перенести.

Однак, це все відходить на задній план у зв'язку з тим, що уважні геймери помітили цікаві зміни на сайті Rockstar, які вказують на скору появу офіційних новин.

Акаунт GTA 6 Countdown у соцмережі X (колишній твітер) поділився скриншотом з сайту на якому розробники випадково публічно оновили розділ GTA 6. На сторінці проєкту з'явилося місце для 4 скриншотів, обкладинки, списку платформ і навіть дати випуску.

Хоча потому Rockstar виявили помилку та приховали сторінку від спільноти, зміни залишились у базі даних сайту.

Це вказує на те, що зовсім незабаром нас може очікувати порція свіжої інформації про гру.

Ба більше, материнська компанія Rockstar – Take-Two Interactive 16 травня має запланований квартальний звіт про прибутки, тому новини про GTA 6 можуть з'явитися приблизно в цей час.