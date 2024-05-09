Неожиданное обновление сайта Rockstar заставило поклонников студии считать, что компания совсем скоро порадует геймеров новой информацией о GTA 6, включая дату релиза.

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С тех пор как появился первый трейлер GTA 6, который побил все возможные рекорды и заставил поклонников франшизы еще больше ожидать возможности вернуться в солнечный Vice City, разработчики хранили молчание о деталях проекта.

Все это породило огромное количество слухов, которые то и дело всплывали в сети. Речь шла даже о том, что релиз игры могут существенно перенести.

Однако, это все отходит на задний план в связи с тем, что внимательные геймеры заметили интересные изменения на сайте Rockstar, указывающие на скорое появление официальных новостей.

Аккаунт GTA 6 Countdown в соцсети X (бывший твитер) поделился скриншотом с сайта на котором разработчики случайно публично обновили раздел GTA 6. На странице проекта появилось место для 4 скриншотов, обложки, списка платформ и даже даты выпуска.

Хотя потом Rockstar обнаружили ошибку и скрыли страницу от сообщества, изменения остались в базе данных сайта.

Это указывает на то, что совсем скоро нас может ожидать порция свежей информации об игре.

Более того, материнская компания Rockstar – Take-Two Interactive 16 мая имеет запланированный квартальный отчет о прибыли, поэтому новости о GTA 6 могут появиться примерно в это время.