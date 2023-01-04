У короткому трейлері постапокаліптичної MMO про зомбі розробники з Fntastic показують чого геймерам слід чекати від The Day Before на релізі, повідомляє 24 канал.

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Коли The Day Before було анонсовано, вона швидко стала однією з найбільш бажаних ігор у Steam. Відтоді дата релізу кілька разів відкладалася і багато геймерів вже втратили надію коли-небудь зіграти в амбітний проєкт.

Попри усі труднощі The Day Before, схоже, нарешті готова до випуску.

Запланована дата – 1 березня 2023 року, а оскільки до неї залишилося всього нічого, то розробники вирішили потішити геймерів новим трейлером, який демонструє підтримку RTX.

Відео представляє різні ігрові середовища, починаючи з розгалужених міст і приміських районів, закінчуючи інтер'єром квартир і похмурих підвалів. При цьому в ньому також є коротесенькі вставки геймплею.

Трейлер The Day Before: відео

Оскільки The Day Before є однією з найбільш очікуваних ігор 2023 року, ті геймери, які в захваті від ідеї створення MMO про виживання у світі сповненому зомбі, можуть бути розчаровані відсутністю фактичної демонстрації геймплею.

Це породжує серед шанувальників параною, адже востаннє подібним займалися поляки із CD Projekt в намаганнях приховати жахливий стан консольних версій Cyberpunk 2077.

Якими б не були мотиви студії Fntastic у випуску саме такого відео, все ж цікаво дізнатися, чи стане The Day Before проривом у жанрі зомбі-виживання, однак, щоб з цим визначитись доведеться все ж дочекатись релізу.