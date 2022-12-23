На порозі 2023 рік, який обіцяє принести геймерам не менше крутих відеоігор ніж той, що минає. Однак які проєкти шанувальники віртуальних розваг чекають найбільше? Новий рейтинг проливає світло на це питання.

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Для того, щоб визначити 10 найочікуваніших ігор 2023 року, аналітики сайту Top10Casinos вирішили використати найбільш очевидний спосіб, а саме пройтися по списку майбутніх релізів та застосувати утиліту "Ahrefs" для збору даних глобального пошуку щодо кожної гри.

Потім проєкти було впорядковано за обсягом пошукових запитів і результати не стали якимось одкровенням.

Згідно з цифрами, екшен-RPG з відкритим світом у всесвіті Гаррі Поттера – Hogwarts Legacy є найбільш очікуваною грою 2023 року до того ж із разючим відривом. Слідом за нею розмістилася амбітна космічна пригода від Bethesda – Starfield, а трійку лідерів замкнула Diablo 4.

Сюрпризом стала наявність у топ 10 гри Blue Protocol, що була анонсована зовсім недавно на The Game Awards 2022.

Трейлер Blue Protocol: відео

Повністю рейтинг виглядає наступним чином: