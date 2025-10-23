Останнє доповнення для Kingdom Come: Deliverance 2 отримало трейлер і дату виходу

Студія Warhorse Studios та видавець Deep Silver оголосили дату релізу останнього сюжетного доповнення Mysteria Ecclesiae для середньовічної рольової гри Kingdom Come: Deliverance 2. Гравцям запропонують розслідувати смертельну епідемію у Седлецькому монастирі, допомагаючи відомому лікарю.

Доповнення Mysteria Ecclesiae, яке стане останньою пригодою Генрі зі Скаліци, вийде 11 листопада на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною 14 доларів, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку гри в Steam.

Дивіться також Культовий екшен за фільмом "Обличчя зі шрамом" несподівано перевидали в Steam та EGS

Власники золотого видання гри та сезонного абонемента отримають доступ до Mysteria Ecclesiae безкоштовно. Для решти гравців ціна становитиме 14 доларів США.

Про що розповість доповнення Mysteria Ecclesiae?

У представленому трейлері тривалістю півтори хвилини розробники запрошують гравців у фінальну пригоду головного героя.

Студія Warhorse Studios раніше повідомляла, що після виходу цього DLC більше доповнень для Kingdom Come: Deliverance 2 не планується. Команда має намір завершити історію протагоніста Генрі та зосередитися на створенні нових проєктів.

Трейлер Mysteria Ecclesiae – дивіться відео:

Сюжет Mysteria Ecclesiae розгортатиметься на території Седлецького монастиря. Генрі доведеться стати асистентом відомого цілителя Сигізмунда Альбікуса, який має зв'язки з королем Вацлавом. Головне завдання героя – зупинити поширення смертельної хвороби, що загрожує мешканцям монастиря, як розповідає Plaion.

Розробники обіцяють кінематографічну сюжетну лінію, яка перевірить детективні здібності та дедуктивне мислення гравця.

У доповненні з'явиться абсолютно нова локація для дослідження з таємничими мешканцями.

Гравці зможуть взаємодіяти з кількома фракціями, кожна з яких матиме власні мотивації та цілі.

Цікавий факт! Седлецький монастир відтворено з історичною достовірністю та включатиме різноманітні зони, які відкриватимуться поступово у процесі проходження. Додатково у грі з'являться нові елементи екіпірування: костюм, зброя, зілля та книги, які збагатять ігровий досвід.