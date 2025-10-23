Последнее дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 получило трейлер и дату выхода
- Последнее дополнение Mysteria Ecclesiae для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 14 долларов.
- Игроки будут расследовать эпидемию в Седлецком монастыре, взаимодействуя с фракциями и известным целителем, а также смогут исследовать новую локацию с исторической достоверностью.
Студия Warhorse Studios и издатель Deep Silver объявили дату релиза последнего сюжетного дополнения Mysteria Ecclesiae для средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Игрокам предложат расследовать смертельную эпидемию в Седлецком монастыре, помогая известному врачу.
Дополнение Mysteria Ecclesiae, которое станет последним приключением Генри из Скалицы, выйдет 11 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 14 долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.
Владельцы золотого издания игры и сезонного абонемента получат доступ к Mysteria Ecclesiae бесплатно. Для остальных игроков цена составит 14 долларов США.
О чем расскажет дополнение Mysteria Ecclesiae?
В представленном трейлере продолжительностью полторы минуты разработчики приглашают игроков в финальное приключение главного героя.
Студия Warhorse Studios ранее сообщала, что после выхода этого DLC больше дополнений для Kingdom Come: Deliverance 2 не планируется. Команда намерена завершить историю протагониста Генри и сосредоточиться на создании новых проектов.
Трейлер Mysteria Ecclesiae – смотрите видео:
Сюжет Mysteria Ecclesiae будет разворачиваться на территории Седлецкого монастыря. Генри придется стать ассистентом известного целителя Сигизмунда Альбикуса, который имеет связи с королем Вацлавом. Главная задача героя – остановить распространение смертельной болезни, угрожающей обитателям монастыря, как рассказывает Plaion.
- Разработчики обещают кинематографическую сюжетную линию, которая проверит детективные способности и дедуктивное мышление игрока.
- В дополнении появится совершенно новая локация для исследования с таинственными обитателями.
- Игроки смогут взаимодействовать с несколькими фракциями, каждая из которых будет иметь собственные мотивации и цели.
Интересный факт! Седлецкий монастырь воссоздан с исторической достоверностью и будет включать различные зоны, которые будут открываться постепенно в процессе прохождения. Дополнительно в игре появятся новые элементы экипировки: костюм, оружие, зелья и книги, которые обогатят игровой опыт.