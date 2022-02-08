Датамайнер стверджує, що в ремейку Demon's Souls є ще кілька нерозкритих секретів

Відомий датамайнер поділився несподіваною інформацією про ремейк Demon's Souls. Він стверджує, що в цій відеогрі є ще кілька секретів, які поки ніхто не знайшов.

Ремейк Demon's Souls можна сміливо відносити до когорти найкращих ігор 2020 року. А все тому, що розробники зі студії Bluepoint Games змогли зберегти фірмовий стиль, атмосферу та всі ключові особливості. Щоправда, додали вони й дещо нове, а яскравим підтвердженням цього може слугувати ситуація із загадковими дверима.

Детальніше Таємничі двері з гри Demon's Souls вже відчинені: геймерам довелося постаратися

Секрети в Demon's Souls

Якщо коротко, то розробники додали в ремейк абсолютно нову локацію, в яку могли потрапити лише ті геймери, які виконали дуже складне завдання. Варто відзначити, що шанувальники Demon's Souls витратили цілий тиждень на те, щоб дізнатися, як можна потрапити до цієї локації.

Щоправда, здається, це не останній подібний секрет, який можна знайти в ремейку. Згідно з інформацією відомого датамайнера Ленса Макдональда, в цій відеогрі є одразу чотири предмети, які ніхто поки так й не знайшов. Важливо відзначити, що йдеться про речі, яких не було в оригінальному проєкті.

"Невелика" проблема

Найцікавіше в цій ситуації те, що датамайнер знає лише назви цих предметів, а от іншою інформацією він поки не володіє. Також існує ймовірність, що в грі дістати їх взагалі неможливо. Датамайнер припустив, що це може бути вирізаний контент, який існує лише в списку файлів.

Варто відзначити, що Ленс Макдональд розкривати назви поки не збирається, а все тому, що не хоче зіпсувати чиєсь полювання за такими пасхалками. Зробить це він лише в тому випадку, якщо представники Bluepoint Games підтвердять, що вищезгадані речі можна дістати лише нечесним шляхом. Варто додати, що останні поки ніяк цю інформацію не коментували.

Трейлер ремейку Demon's Souls: відео