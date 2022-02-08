Ремейк Demon's Souls можно смело относить к когорте лучших игр 2020 года. А все потому, что разработчики из студии Bluepoint Games смогли сохранить фирменный стиль, атмосферу и все ключевые особенности. Правда, добавили они и кое-что новое, а ярким подтверждением этого может служить ситуация с загадочной дверью.

Подробнее Таинственные двери из игры Demon's Souls уже открыты: геймерам пришлось постараться

Секреты в Demon's Souls

Если вкратце, то разработчики добавили в ремейк совершенно новую локацию, в которую могли попасть только те геймеры, которые выполнили очень сложную задачу. Стоит отметить, что поклонники Demon's Souls потратили целую неделю на то, чтобы узнать, как можно попасть в эту локацию.

Правда, кажется, это не последний подобный секрет, который можно найти в ремейке. Согласно информации известного датамайнера Лэнса Макдональда, в этой видеоигре есть сразу четыре предмета, которые никто пока так и не нашел. Важно отметить, что речь идет о вещах, которых не было в оригинальном проекте.

"Небольшая" проблема

Самое интересное в этой ситуации то, что датамайнер знает только названия этих предметов, а вот другой информацией он пока не владеет. Также существует вероятность, что в игре достать их вообще невозможно. Датамайнер предположил, что это может быть вырезанный контент, существующий только в списке файлов.

Стоит отметить, что Лэнс Макдональд раскрывать названия пока не собирается, а все потому, что не хочет испортить чью-то охоту за такими пасхалками. Сделает это он только в том случае, если представители Bluepoint Games подтвердят, что вышеупомянутые вещи можно получить только нечестным путем. Следует добавить, что последние пока никак эту информацию не комментировали.

Трейлер ремейка Demon's Souls: видео