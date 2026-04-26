Відома дата релізу наступної відеогри за мотивами Star Wars – її випадково опублікували в Steam

У Steam з'явилася інформація, що розкрила дату релізу наступної відеогри за мотивами франшизи Star Wars. Чекати залишилося зовсім недовго.

Анонсована у 2025 році відеогра Star Wars: Galactic Racer отримала дату релізу, повідомляє 24 Канал.

Коли вийде Star Wars: Galactic Racer?

The Game Awards 2025 потішила шанувальників "зоряних війн" несподіваним анонсом.

Тоді на церемонії показали трейлер симулятора перегонів Star Wars: Galactic Racer, який одразу заінтригував величезну кількість геймерів.

Аж ось на сторінці проєкту в Steam, серед рекламних матеріалів з'явилася офіційна дата релізу гри.

Так стало відомо, що Star Wars: Galactic Racer вийде 6 жовтня 2026 року. На додачу, ті хто зроблять попереднє замовлення стандартного видання, отримують кілька цікавих бонусів.

Серед них ексклюзивна ліврея для вашого репульсора та унікальний прапор гравця, який можна буде використовувати в багатокористувацьких режимах, інформує Insider Gaming.

Дата релізу гри на рекламному банері / Фото з X

Звісно, для тих, хто готовий потратитися на дорожчі видання, розробники передбачили ще кілька додаткових подарунків.

Цікаво, що невдовзі зображення зникли зі сторінки гри, отож, ймовірно, хтось з творців проєкту зробив "фальстарт", опублікувавши їх дещо раніше запланованого часу, інформує IGN.

Що відомо про гру?

Проєкт розповість по підпільну Галактичну Лігу перегонів без правил.

Гравці візьмуть під контроль Шейда – самотнього гонщика, який женеться за помстою та славою. Проєкт авторства студії Fuse Games вийде: