Коли чекати перші ігри DCU

Виступаючи на презентації DC Studios, Джеймс Ганн і його колега Пітер Сафран заявили, що всі рішення про майбутній контент – від фільмів до відеоігор – тепер проходить через них. Це означає, що вони бачать проєкти на найбільш ранніх стадіях і тісно співпрацюють з усіма командами розробників. Саме тому ці двоє найкраще знають, що на нас чекає, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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За словами Джеймса Ганна, перша гра в DCU буде представлена лише "через пару років". При цьому він каже, що команди вже працюють "над деякими питаннями" і це буде "дійсно цікаво".

Ми поки що не знаємо, наскільки кращим буде кіновсесвіт DC під керівництвом Ганна, оскільки перший фільм у рамках перезавантаження ще не вийшов. Очікується, що першою стрічкою, яку студія випустить у 2025 році, стане "Супермен". Багато фільмів, випущених раніше, провалилися в прокаті й були розкритиковані глядачами. Тому він Ганна очікують кардинальних змін.

Хоча ігри за коміксами DC значно частіше досягали успіху, ніж фільми, все ж ми також знаємо немало провалів. Наприклад, катастрофічний реліз Suicide Squad: Kill the Justice League від Rocksteady Studios, а потім невдалий реліз бойовика MultiVersus. Перша гра "з'їла" 200 мільйонів доларів капіталізації компанії Warner Bros., а друга забрала ще 10 мільйонів.

Виступаючи на фінансовій конференції, президент і головний виконавчий директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав сказав: "Ми усвідомлюємо, що [ігровий бізнес] суттєво недопрацьовує свій потенціал".

Раніше видання Bloomberg заявило, що гра "Диво-жінка" від Monolith Productions перебуває в скрутному становищі після того, як на початку минулого року вона була перезавантажена і змінила режисера. Вона вже коштувала понад 100 мільйонів доларів, а до її релізу ще багато років.

Тим часом розробник "Лицарів Готема" WB Games Montreal представив гру про Джона Константіна, але вона так і не була схвалена. Флеш-гра була скасована після того, як фільм про супергероя "Флеша" розгромили критики і глядачі. Зараз студія допомагає з іншими іграми.

Усе вказує на те, що ми можемо побачити окремих персонажів DC в таких проєктах, як Fortnite і Mortal Kombat, але на повноцінну окрему гру за однією з історій кіновсесвіту найближчим часом чекати точно не варто.