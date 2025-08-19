Студія The Future Entertainment Company представила свій дебютний проєкт, яким став тактичний roguelite-шутер, повідомляє 24 Канал.

Новий хіт від українських розробників?

Фестиваль українських ігор на платформі Steam приніс перший трейлер гри DDoD, творці якої надихалися такими проєктами як The Ascent, Prey та STALKER.

На гравців чекатиме аномальна область під назвою "Туман", що утворилася на місці занедбаної промислової зони на краю Пурпурових Земель.

Знаходження у цій біологічній аномалії переписує ДНК, створюючи мутантів. Одначе за умови "обережності" Туман може подарувати надприродні здібності, з якими "жодна людина не може впоратися".

Завдання – дістатися до Джерела, що розташоване глибоко в серці аномалії.

Дорогою до цілі, гравцям доведеться шукати спорядження та апгрейди аби успішно боротися з постійними загрозами на кшталт мутантів чи аномального клімату.

Трейлер гри – дивіться відео

Додатковою причиною сторожко зважувати кожен свій наступний крок стане те, що в разі смерті гравець втратить усю зброю та спорядження, а потому відродиться на початковій базі для нового забігу.

Звісно, можна буде відновити запаси, знайшовши тіло попередника, але це може бути виявитися надто ризикованим завданням.

Грати в DDoD можна буде як наодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Дата релізу проєкту наразі невідома.