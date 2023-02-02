Шанувальник досконало вправно оволодів ігровою здатністю кінезису, спритно перекинувши вибухову каністру, щоб вона приземлилася "на ноги".

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Трюк з пляшкою в ремейку Dead Space

Користувач Kennet-Ny опублікував відеоролик, який точно повинен сподобатися фанатам Dead Space. Використовуючи в грі здатність кінезису, яка дозволяє гравцям телекінетично керувати об'єктами, він взяв вибуховий циліндричний контейнер й обережно підкинув його в повітря.

Перші кілька спроб були потрібні, аби виміряти необхідну силу, перш ніж досягнути успішного перевертання пляшки. З третьої спроби каністра робить напівоберт у витонченій повільній дузі, приземляючись із задовольняючим цоканням просто "на ноги".

Кліп напрочуд серйозний, оскільки геймер міг легко відредагувати початкові спроби, але замість цього вирішив поділитися своїм процесом спроб і помилок з іншими шанувальниками.

Ремейк Dead Space вразив за всіма напрямками, і його фізична система не стала винятком. Здатність кінезису демонструє можливу взаємодію між нефіксованими об'єктами та пропонує креативні варіанти ігрового процесу для вирішення найскладніших сегментів гри.