Поклонник в совершенстве ловко овладел игровой способностью кинезиса, ловко опрокинув взрывную канистру, чтобы она приземлилась "на ноги".

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Трюк с бутылкой в ремейке Dead Space

Пользователь Kennet-Ny опубликовал видеоролик, который должен понравиться фанатам Dead Space. Используя в игре способность кинезиса, позволяющую игрокам телекинетически управлять объектами, он взял взрывной цилиндрический контейнер и осторожно подбросил его в воздух.

Первые несколько попыток потребовались, чтобы измерить необходимую силу, прежде чем добиться успешного переворачивания бутылки. С третьей попытки канистра делает полуоборот в изящной медленной дуге, приземляясь с удовлетворительным тиканьем просто "на ноги".

Клип удивительно серьезный, поскольку геймер мог легко отредактировать начальные попытки, но вместо этого решил поделиться своим процессом проб и ошибок с другими поклонниками.

Ремейк Dead Space поразил по всем направлениям, и его физическая система не стала исключением. Способность кинезиса демонстрирует возможное взаимодействие между нефиксированными объектами и предлагает креативные варианты игрового процесса для решения наиболее сложных сегментов игры.