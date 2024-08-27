Деталі

Варто зазначити, що мова поки що не йде про повноцінний анонс із трейлером, відео від розробників чи хоча б розгорнутим дописом десь на сайті чи в соцмережах. Видання The Verge називає це анонсом у "наймінімальніший спосіб, який тільки можна уявити" – тепер гра має офіційну сторінку в Steam, на якій Valve вказано як розробника та видавця, а також просте повідомлення.

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Deadlock досі знаходиться на ранній стадії розробки з великою кількістю тимчасових рішень та експериментальним ґеймплеєм. Наразі доступ до гри обмежений запрошеннями від самої компанії або друзів, які вже грають. Хоча звучить це так, ніби в грі мало б бути всього кількасот тестерів, насправді таким чином уже вдалося залучити понад 30 000 гравців. Принаймні такі дані можна знайти в Steam.

Valve не надає жодних подробиць, крім короткого відео, яке дає нам перший офіційний погляд на місто, в якому відбуватимуться поєдинки 6x6. У системних вимогах лише згадується, що для гри потрібен 64-розрядний процесор та операційна система, але не вказується жодних інших характеристик.

Хоча до цього часу гра трималася в секреті, подробиці про неї просочувалися вже кілька місяців. Інформація почала з'являтися із закритих тестів у травні.

До серпня в гру грали десятки тисяч людей, і все більше гравців запрошували своїх друзів пограти в неї.

Останніми тижнями запрошення почали отримувати великі ЗМІ. Журналісти вже опублікували свої схвальні відгуки після знайомлення з грою.

Також багато стримерів грають у гру в прямому ефірі, чим розробники насправді не дуже задоволені.

Deadlock може здаватися черговим доповненням до лінійки великих багатокористувацьких ігор Valve, і неясно, чи матиме вона стійку популярність, як Counter-Strike чи Dota 2, чи врешті-решт зникне, як Artifact. Але перші гравці кажуть, що в гри є величезний потенціал, і вона, найімовірніше, стане буквально бомбою у світі кіберспорту, в найпозитивнішому сенсі.