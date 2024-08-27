Valve уперше анонсувала свою наступну гру Deadlock, хоча в неї вже грають тисячі людей

Новий проєкт Valve, на який вона кинула всі сили, довгий час був чимось на зразок легенди, підтверджень якої ніхто не мав. Але віднедавна витік за витоком ми почали дізнаватися про цю гру щоразу більше. Тепер у неї грають десятки тисяч користувачів, і розробники нарешті роблять офіційний анонс, хоча й не такий, якого ви могли б очікувати.

Деталі

Варто зазначити, що мова поки що не йде про повноцінний анонс із трейлером, відео від розробників чи хоча б розгорнутим дописом десь на сайті чи в соцмережах. Видання The Verge називає це анонсом у "наймінімальніший спосіб, який тільки можна уявити" – тепер гра має офіційну сторінку в Steam, на якій Valve вказано як розробника та видавця, а також просте повідомлення.

Дивіться також Ось скільки часу вам знадобиться, щоб повністю завершити S․T․A․L․K․E․R․ 2

Deadlock досі знаходиться на ранній стадії розробки з великою кількістю тимчасових рішень та експериментальним ґеймплеєм. Наразі доступ до гри обмежений запрошеннями від самої компанії або друзів, які вже грають. Хоча звучить це так, ніби в грі мало б бути всього кількасот тестерів, насправді таким чином уже вдалося залучити понад 30 000 гравців. Принаймні такі дані можна знайти в Steam.

Valve не надає жодних подробиць, крім короткого відео, яке дає нам перший офіційний погляд на місто, в якому відбуватимуться поєдинки 6x6. У системних вимогах лише згадується, що для гри потрібен 64-розрядний процесор та операційна система, але не вказується жодних інших характеристик.

Хоча до цього часу гра трималася в секреті, подробиці про неї просочувалися вже кілька місяців. Інформація почала з'являтися із закритих тестів у травні.

До серпня в гру грали десятки тисяч людей, і все більше гравців запрошували своїх друзів пограти в неї.

Останніми тижнями запрошення почали отримувати великі ЗМІ. Журналісти вже опублікували свої схвальні відгуки після знайомлення з грою.

Також багато стримерів грають у гру в прямому ефірі, чим розробники насправді не дуже задоволені.

Deadlock може здаватися черговим доповненням до лінійки великих багатокористувацьких ігор Valve, і неясно, чи матиме вона стійку популярність, як Counter-Strike чи Dota 2, чи врешті-решт зникне, як Artifact. Але перші гравці кажуть, що в гри є величезний потенціал, і вона, найімовірніше, стане буквально бомбою у світі кіберспорту, в найпозитивнішому сенсі.