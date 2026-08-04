Нові умови для входу та поділ режимів

Тепер гравці можуть обирати між звичайним і рейтинговим форматами черги, пише Pley.gg. У стандартному режимі підбір суперників став гнучкішим: система динамічно підлаштовує складність лобі під рівень вашого досвіду за конкретного персонажа. Це дозволяє вивчати нових героїв без страху зіткнутися з надто сильними опонентами та не підводити команду.

Однак потрапити в рейтингову систему (Ranked Mode) значно складніше. Valve встановила високий поріг входу: користувачеві необхідно здобути щонайменше 60 перемог у стандартних матчах. Це означає, що новачкам доведеться витратити від 30 до 60 годин чистого ігрового часу, перш ніж вони зможуть випробувати себе в змаганнях. Крім того, грати в рейтингу можна лише тими героями, якими ви вже виграли 15 разів. Для допуску до черги потрібно мати мінімум трьох таких підготовлених персонажів.

Ієрархія рангів та правила сезону

Система рейтингів Deadlock отримала одинадцять рівнів – від початкового Obscurus до елітного Eternus. Щоб визначити стартову позицію, гравці мають пройти калібрування, яке складається з восьми поодиноких матчів. Максимальний результат після калібрування – ранг Oracle VI.

Для найвищого рангу Eternus діють найжорсткіші обмеження: грати в одній групі дозволено лише з учасниками того ж рівня, а різниця в підрангах не повинна перевищувати трьох одиниць. Наприклад, гравець із рівнем Eternus 6 може об'єднатися лише з тими, хто має статус від Eternus 3 і вище.

Тріумфатори та аутсайдери оновлення балансу

Оновлення суттєво змінило силу ключових фігур на полі бою. Apollo став значно небезпечнішим: тривалість його оглушення від здатності Riposte збільшили з 0,6 до 0,8 секунди, а покращення третього рівня тепер дає 60 відсотків крадіжки здоров'я протягом 7 секунд.

Серед лідерів опинилася і Celeste. Радіус її Shining Wonder розширили з 16,5 до 17,5 метра, а показник шкоди зріс на 10 відсотків. Натомість деяких популярних персонажів помітно послабили. Venator втратив у мобільності – його швидкість спринту зменшили з 1,5 до 1 метра на секунду, а дальність стрільби без втрати шкоди скоротили до діапазону 18 – 47 метрів. Haze також отримала обмеження: її Sleep Dagger став менш нищівним, а накопичення шкоди від пасивної здатності Fixation зменшили з 0,14 до 0,11 за один заряд.

Зміни торкнулися і предметів. Crushing Fists тепер довше утримує ворога в оглушенні (0,75 секунди замість 0,5), а Scourge отримав нову механіку резисту до негативних ефектів. Натомість Spirit Burn втратив здатність вражати цілі в радіусі 12 метрів, перетворившись на інструмент для атаки виключно по одній мішені.

Попри суперечливі відгуки спільноти щодо деяких правок, вони спрямовані на створення чесної конкуренції в новому сезоні.