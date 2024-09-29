Творці Death Stranding 2 показали нові трейлери персонажів та фоторежим

На виставці Tokyo Game Show відомий геймдизайнер Хідео Коджима та його команда розкрили нові подробиці довгоочікуваної Death Stranding 2. Під час заходу Death Stranding 2 On The Beach розробники продемонстрували трейлери персонажів та представили новий фоторежим, пропонуючи фанатам глибше познайомитися з майбутнім сиквелом.

Під час презентації було розкрито імена кількох персонажів, серед яких Тарман Джорджа Міллера, Рейні Шіорі Куцуни та героїня Ель Фаннінг – Туморроу, повідомляє Games 24. Крім того, Гартман, відомий гравцям з оригінальної Death Stranding, повернеться в оновленому образі з модними окулярами у формі серця.

А тим часом Sony намагається виправдати високу ціну на PlayStation 5 Pro та згладити негативну реакцію

Трейлери персонажів Death Stranding 2

Відео про Тармана

Відео про Рейні і Туморроу

Відео про Гартмана

Новий фоторежим Death Stranding 2

Ключовою подією заходу стало представлення нового фоторежиму Death Stranding 2, який дозволяє гравцям робити знімки кількох персонажів з високореалістичними анімаціями та позами.

Новий фоторежим: дивіться відео

Коджима також оновив інформацію про реліз гри, підтвердивши, що Death Stranding 2 все ще планується до запуску у 2025 році. Він також додав, що має конкретну дату, але не готовий її називати, оскільки реліз може бути відкладений залежно від прогресу розробки.

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Попри те, що дата релізу ще не визначена, Коджима висловив задоволення тим, як триває розробка гри. Нагадаємо, що Death Stranding 2 On The Beach буде доступна ексклюзивно на PlayStation 5.