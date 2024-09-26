Починаючи з 5 листопада, StarCraft: Remastered та StarCraft 2 будуть доступні для всіх підписників сервісу Game Pass для ПК та Game Pass Ultimate.

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У той час як мережеві багатокористувацькі режими будуть безкоштовними, однокористувацька гра для StarCraft: Remastered коштуватиме 15 доларів, а StarCraft 2: Campaign Collection – 40 доларів.

StarCraft: Remastered – це покращена версія культової науково-фантастичної стратегії в реальному часі від Blizzard 1998 року. Вперше випущене в серпні 2017 року, ремастер включає оригінальну гру разом з доповненням Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection пропонує понад 70 місій у трьох кампаніях: Крила свободи, Серце рою і Спадщина порожнечі, а також доповнення Нова таємна операція, які були випущені в період з 2010 по 2015 рік.



Культові StarCraft з'являться в GamePass / Скриншот Xbox

Дія серії StarCraft розгортається у 25-му столітті і розповідає про епічний конфлікт у секторі Копрулу за участі трьох різних фракцій: людей-терранів, комахоподібних зергів та технологічно розвинених протосів.

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Хоча з моменту завершення трилогії StarCraft 2 минуло майже дев'ять років, а активна підтримка закінчилася чотири роки тому, досі немає жодних новин про новий реліз. Однак колишній президент Blizzard висловив упевненість у тому, що серія з часом повернеться.