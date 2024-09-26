Начиная с 5 ноября, StarCraft: Remastered и StarCraft 2 будут доступны для всех подписчиков сервиса Game Pass для ПК и Game Pass Ultimate.

Смотрите также Команда энтузиастов воспроизводит Нью-Йорк в Minecraft в масштабе 1:1 – результат впечатляет

В то время как сетевые многопользовательские режимы будут бесплатными, однопользовательская игра для StarCraft: Remastered будет стоить 15 долларов, а StarCraft 2: Campaign Collection – 40 долларов.

StarCraft: Remastered – это улучшенная версия культовой научно-фантастической стратегии в реальном времени от Blizzard 1998 года. Впервые выпущенное в августе 2017 года, ремастер включает оригинальную игру вместе с дополнением Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection предлагает более 70 миссий в трех кампаниях: Крылья свободы, Сердце роя і Наследие пустоты, а также дополнения Новая тайная операция, которые были выпущены в период с 2010 по 2015 год.



Культовые StarCraft появятся в GamePass / Скриншот Xbox

Действие серии StarCraft разворачивается в 25-м веке и рассказывает об эпическом конфликте в секторе Копрула с участием трех различных фракций: людей-терранов, насекомоподобных зергов и технологически развитых протосов.

А тем временем Ubisoft отложила выход Assassin's Creed Shadows: новая дата выхода игры

Хотя с момента завершения трилогии StarCraft 2 прошло почти девять лет, а активная поддержка закончилась четыре года назад, до сих пор нет никаких новостей о новом релизе. Однако бывший президент Blizzard выразил уверенность в том, что серия со временем вернется.