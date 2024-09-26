Додаткове розчарування гравців викликає той факт, що до консолі не входить дисковод для гнучких дисків або підставка для вертикальної установки, які потрібно купувати окремо, що ще більше збільшує загальну вартість.

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Попри те, що Sony суттєво оновила апаратне забезпечення PS5 Pro – зокрема, графічний процесор і підтримку власної технології масштабування зображень – компанія намагалася ефективно продемонструвати ці покращення.

Ключовою проблемою став вибір Sony на користь старих ігор під час анонсу, що не дало змоги чітко продемонструвати графічні досягнення консолі. До цього додалося стиснення відео на таких платформах, як YouTube, що зробило візуальні покращення ще менш помітними.

В інтерв'ю ігровому виданню IGN головний продукт-менеджер PlayStation Тоші Аокі (Toshi Aoki) відповів на ці занепокоєння. Він визнав, що передати графічні покращення PS5 Pro через відеопрезентації було складно, особливо для користувачів, які дивляться на маленьких екранах. Аокі наголосив, що справжні переваги консолі найкраще можна оцінити під час особистої гри, яка підкреслить її інтерактивні можливості.

Аокі також захистив високу вартість PS5 Pro, пояснивши, що консоль пропонує більше, ніж просто технологічне оновлення.

"Технології, про які я згадав, покликані забезпечити новий досвід для гравців", – сказав Аокі, посилаючись на твердотільний накопичувач на 2 ТБ, підтримку Wi-Fi 7 та інші інновації, пов'язані з ігровим процесом.

Він стверджує, що PS5 Pro надає комплексний пакет, орієнтований на "найбільш залучених гравців".

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Щодо рішення продавати PS5 Pro без вбудованого дисководу для гнучких дисків, Аокі сказав, що це було зроблено для того, щоб запропонувати гравцям більшу гнучкість, оскільки не всі користуються дисками, навіть якщо вони є у багатьох.