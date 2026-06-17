З'явилися деталі фільму по Death Stranding: коли стартують зйомки

Світ Death Stranding готується до перенесення на великі екрани. Після успіху дилогії відеоігор від Хідео Кодзіми кіноадаптація проєкту нарешті отримала конкретні контури. Поки фанати гадають, хто зіграє головні ролі, творча команда вже визначилася з локаціями та часовими межами виробництва стрічки.

Коли розпочнеться експедиція та де шукатимуть атмосферу гри?

Режисер Майкл Сарноскі, відомий глядачам за фільмами "Свиня" та "Тихе місце: День перший", подав другий варіант сценарію майбутньої стрічки. Виробнича команда планує розпочати зйомки вже у 2027 році. Для створення унікальної атмосфери постапокаліптичного світу обрали локації в Ісландії та Північній Ірландії. Про це повідомляє видання IGN, посилаючись на розмову постановника з журналістами Variety.

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Попри те, що деталі сюжету тримають у суворому секреті, Майкл Сарноскі натякнув на загальний напрям роботи. Фільм розповість повністю оригінальну історію, події якої розгортаються у всесвіті, що створив Хідео Кодзіма.

Однак шанувальникам гри варто очікувати на знайомі обличчя, адже режисер підтвердив появу персонажів, які вже відомі гравцям. Такий підхід має поєднати авторське бачення режисера з елементами, які зробили франшизу культовою.

Я хочу, щоб він відчувався масштабним, але водночас незвичним і зосередженим на персонажах,

– прокоментував режисер Майкл Сарноскі.

Творча команда прагне знайти баланс між великим кіно та особистою драмою. Сарноскі підкреслив, що хоча він вводить нових героїв, він розуміє важливість зв'язку з оригінальним матеріалом.

Події розгортаються у світі відеоігри, але я маю власний набір героїв. Є деякі спільні персонажі, побачити яких фанати будуть раді, але це значною мірою моя власна історія в цьому всесвіті,

– додав він.

Виробництвом стрічки займається студія A24 у партнерстві з Арі Астером та його продюсерським партнером Ларсом Кнудсеном. Хідео Кодзіма також бере активну участь у створенні фільму, що гарантує збереження духу першоджерела.

Оскільки Кодзіма вже залучив до розробки ігор зірковий акторський склад, Сарноскі має чудову можливість запросити їх до кінопроєкту. Норман Рідус раніше вже висловив готовність повернутися до ролі Сема Портера Бріджеса. Глядачі також сподіваються побачити Лею Сейду в образі Фреджайл або Троя Бейкера, який зіграв Хіггса.

Майкл Сарноскі зараз перебуває на піку своєї кар'єри. Його остання робота "Смерть Робін Гуда" викликала жваві дискусії серед критиків. Хоча фільм назвали нішевим і найменш доступним у фільмографії режисера, фахівці відзначили його здатність створювати глибокі драми з елементами екшену. Саме цей досвід може стати ключовим для Death Stranding, де меланхолійна атмосфера поєднується з напруженими моментами виживання.

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Всесвіт розширюється

Всесвіт Death Stranding продовжує масштабуватися й поза межами кіно. Наразі у розробці перебувають анімаційний серіал та повнометражне аніме. Сам Хідео Кодзіма, хоч і має ідеї для третьої частини гри, наразі зосереджений на інших проєктах. Після виходу Death Stranding 2 пріоритетом для нього стала робота над хорором OD. Також розробник готує тактичний шпигунський екшен Physint, реліз якого очікують вже на консолі наступного покоління PlayStation 6.

Цікаво, що після завершення роботи над фільмом за грою Кодзіми Сарноскі планує повернутися до менш масштабного особистого проєкту.