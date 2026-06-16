Нова ера цифрового мистецтва

Процес розробки персонажів і локацій у Fortnite завжди був складним багатоетапним шляхом, але тепер до традиційних інструментів додалися потужні алгоритми. На офіційному YouTube-каналі Unreal Engine вийшло відео, де фахівці компанії – спеціаліст із візуальних ефектів Пет та технічний художник Кріс – детально розібрали внутрішню кухню студії. Вони продемонстрували, як художники Epic Games міксують звичні Blender та Photoshop із новими технологіями, такими як Nano Banana, GPT Image та внутрішній інтерфейс Gin Media Bridge. Про це повідомляє видання IGN.

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Робота над новим героєм починається з абсолютно чистого полотна. Художник вручну малює базову позу, задаючи характер і динаміку образу. Після етапу блокування кольорів та уточнення ліній у гру вступає Gin Media Bridge – внутрішній інструмент на основі ШІ, інтегрований безпосередньо у Photoshop.

Митець створює запит із певними обмеженнями (так званими "гардрейлами"), щоб нейромережа допомогла доопрацювати двовимірний рендер, додаючи йому об'єму та деталізації.

Дизайн – це головне. ШІ може генерувати банальні речі цілими днями, але ми робимо не це,

– прокоментував один зі співробітників Epic Games у відео.

Штучний інтелект не завжди видає ідеальний результат. Наприклад, під час генерації одного з образів система самостійно додала череп на сумку персонажа та інші деталі, яких не було в початковому завданні. У таких випадках художник просто замальовує зайве вручну. Технологія лише прискорює процес, дозволяючи фахівцю зосередитися на фінальному шліфуванні дизайну, а не на рутинних етапах рендерингу.

Як створюють локації та об'єкти

Аналогічний підхід розробники застосовують і до створення локацій (POI – points of interest). На прикладі магазину Yarn Barn, де фігурують котячі та мишачі мотиви, Epic Games показала використання Blender для створення тривимірного макета. Художники просто перетягують готові асети з бібліотеки Unreal Engine, швидко збираючи сцену.

Коли композиція готова, її переносять у Photoshop, де за допомогою нейромереж Gin Media прискорюють процес фінальної візуалізації. Така гнучкість дозволяє команді миттєво експериментувати з освітленням, часом доби або навіть моделювати складні події, як-от метеоритний дощ, щоб побачити, як локація виглядатиме в різних ігрових сценаріях.

Попри високий ступінь автоматизації, кожен елемент проходить через багаторазові перевірки та ручне доопрацювання.

Ще одним прикладом став дизайн ретро-забігайлівки у стилі шістдесятих років минулого століття. Художник спочатку працював у Photoshop за спеціальною сіткою, щоб будівля відповідала модульній системі гри. Після створення брендингу із кумедним тюленем-сендвічем, модель відправили у Workflow Builder та Nano Banana Pro для отримання чистих PVR-рендерів.

Хоча результати були близькими до ідеалу, художник все одно власноруч виправляв колір навісів і форму вежі, щоб вони точно відповідали його початковому баченню.

На кожному етапі проєктування художники продовжують удосконалювати та полірувати роботу, але тепер команди можуть вносити правки швидше,

– заявили в Epic Games.

Як Epic Games використовує ШІ в роботі над Fortnite: дивіться відео

Контекст і майбутнє технології

Відвертість Epic Games з'явилася не на порожньому місці. Раніше фанати Fortnite неодноразово помічали дивні деталі на ігрових постерах, як-от персонажа з дев'ятьма пальцями на ногах, що є типовою помилкою ранніх генеративних моделей. Компанія також має досвід роботи з ШІ у сфері озвучування: вони використовували синтез мовлення для відтворення голосу Дарта Вейдера у виконанні Джеймса Ерла Джонса, що викликало неоднозначну реакцію серед гравців.

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Голова Epic Games Тім Суїні займає досить радикальну позицію щодо маркування контенту, створеного штучним інтелектом. Минулого року він розкритикував політику магазину Steam щодо обов'язкового розкриття використання ШІ, назвавши це зайвим. На думку Суїні, ця технологія стане настільки повсюдною у розробці ігор, що подібні попередження втратять будь-який сенс. Він вважає, що роль ШІ у майбутньому виробництві цифрового контенту буде ключовою, а акцент має залишатися на авторському праві та якості кінцевого продукту, а не на методах його створення.

Художники Epic Games наголошують, що вони суворо відстежують походження своїх робіт та дотримуються високих стандартів якості. Штучний інтелект для них – це не заміна творчості, а потужний прискорювач, що дозволяє витрачати більше часу на креативні пошуки та менше – на технічну рутину.