Новая эра цифрового искусства

Процесс разработки персонажей и локаций в Fortnite всегда был сложным многоэтапным путем, но теперь к традиционным инструментам добавились мощные алгоритмы. На официальном YouTube-канале Unreal Engine вышло видео, где специалисты компании — специалист по визуальным эффектам Пэт и технический художник Крис — подробно разобрали внутреннюю кухню студии. Они продемонстрировали, как художники Epic Games сочетают привычные Blender и Photoshop с новыми технологиями, такими как Nano Banana, GPT Image и внутренний интерфейс Gin Media Bridge. Об этом сообщает издание IGN.

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Работа над новым героем начинается с абсолютно чистого холста. Художник вручную рисует базовую позу, задавая характер и динамику образа. После этапа блокировки цветов и уточнения линий в игру вступает Gin Media Bridge — внутренний инструмент на основе ИИ, интегрированный непосредственно в Photoshop.

Художник создает запрос с определенными ограничениями (так называемыми "гардрелами"), чтобы нейросеть помогла доработать двухмерный рендер, добавляя ему объема и детализации.

Дизайн — это главное. ИИ может генерировать банальные вещи целыми днями, но мы занимаемся не этим,

– прокомментировал один из сотрудников Epic Games в видео.

Искусственный интеллект не всегда дает идеальный результат. Например, при генерации одного из образов система самостоятельно добавила череп на сумку персонажа и другие детали, которых не было в исходном задании. В таких случаях художник просто замазывает лишнее вручную. Технология лишь ускоряет процесс, позволяя специалисту сосредоточиться на финальной доработке дизайна, а не на рутинных этапах рендеринга.

Как создают локации и объекты

Аналогичный подход разработчики применяют и к созданию локаций (POI – points of interest). На примере магазина Yarn Barn, где фигурируют кошачьи и мышиные мотивы, Epic Games продемонстрировала использование Blender для создания трехмерного макета. Художники просто перетаскивают готовые ассеты из библиотеки Unreal Engine, быстро собирая сцену.

Когда композиция готова, её переносят в Photoshop, где с помощью нейросетей Gin Media ускоряют процесс финальной визуализации. Такая гибкость позволяет команде мгновенно экспериментировать с освещением, временем суток или даже моделировать сложные явления, такие как метеоритный дождь, чтобы увидеть, как локация будет выглядеть в различных игровых сценариях.

Несмотря на высокую степень автоматизации, каждый элемент проходит многократные проверки и ручную доработку.

Еще одним примером стал дизайн ретро-закусочной в стиле шестидесятых годов прошлого века. Художник сначала работал в Photoshop по специальной сетке, чтобы здание соответствовало модульной системе игры. После создания брендинга с забавным тюленем-сэндвичем модель отправили в Workflow Builder и Nano Banana Pro для получения чистых PVR-рендеров.

Хотя результаты были близки к идеалу, художник все равно собственноручно исправлял цвет навесов и форму башни, чтобы они точно соответствовали его первоначальному замыслу.

На каждом этапе проектирования художники продолжают совершенствовать и полировать работу, но теперь команды могут вносить правки быстрее,

– заявили в Epic Games.

Как Epic Games использует ИИ в работе над Fortnite: смотрите видео

Контекст и будущее технологии

Откровенность Epic Games появилась не на пустом месте. Ранее фанаты Fortnite неоднократно замечали странные детали на игровых постерах, например персонажа с девятью пальцами на ногах, что является типичной ошибкой ранних генеративных моделей. Компания также имеет опыт работы с ИИ в сфере озвучивания: они использовали синтез речи для воспроизведения голоса Дарта Вейдера в исполнении Джеймса Эрла Джонса, что вызвало неоднозначную реакцию среди игроков.

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Глава Epic Games Тим Суини занимает довольно радикальную позицию в отношении маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. В прошлом году он раскритиковал политику магазина Steam по обязательному раскрытию использования ИИ, назвав это излишним. По мнению Суини, эта технология станет настолько повсеместной в разработке игр, что подобные предупреждения потеряют всякий смысл. Он считает, что роль ИИ в будущем производстве цифрового контента будет ключевой, а акцент должен оставаться на авторском праве и качестве конечного продукта, а не на методах его создания.

Художники Epic Games подчеркивают, что они строго отслеживают происхождение своих работ и придерживаются высоких стандартов качества. Искусственный интеллект для них — это не замена творчеству, а мощный ускоритель, позволяющий тратить больше времени на креативные поиски и меньше — на техническую рутину.