Один кардинальний мод для Death Stranding робить із гри дійсно симулятор доставки

Death Stranding стала ковтком свіжого повітря у 2019 році, коли вийшла ексклюзивно на PS 4. Вона пропонувала унікальну атмосферу та механіки, які запам'ятовувалися. Багато хто тоді назвав проєкт "симулятором кур'єра", оскільки за сюжетом головний герой повинен доставити цінний вантаж, щоб урятувати людство. Але направду це не зовсім так, адже гра наповнена й іншими активностями.

Змінити все

Гравці керують Семом Бріджесом, кур'єром у химерному постапокаліптичному світі, якого переслідують безтілесні потойбічні істоти. Загалом буде достатньо сказати, що проєкт створений Хідео Кодзімою, і все стане відразу зрозуміло про її амбітність та інноваційність.

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Завдяки новому моду, який з'явився на Nexus Mods 21 липня, ви нарешті можете грати в Death Stranding без сторонніх загроз, доставляючи свої купи пакунків, не наражаючись на небезпеку від бандитів.

Модифікація вимикає всі небезпеки, дозволяючи вам по-справжньому зануритися в симулятор кур'єра й досліджувати величезний відкритий світ, відносно не порушений ворожими силами або несприятливою погодою. Звісно, це повністю знищує весь сенс гри, тому в кампанію ви грати вже не зможете, але якщо вам подобаються медитативні "бродилки" та красиві пейзажі, то цей мод саме для вас.

Встановлення

На жаль, запустити мод може виявитися не так легко. Він займає цілих 5 гігабайтів і потребує встановлення додаткового програмного забезпечення. Все може бути простіше, якщо ваша версія гри відповідає певним вимогам.

Творець мода залишив детальні інструкції щодо встановлення, які можна переглянути за посиланням, вказаним вище.

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