Напевно, майже всі геймери знають, що 9 грудня пройде шоу з назвою The Game Awards 2021. Уже відомо, що цьогоріч воно пройде вживу, а також має бути дуже масштабним. Джефф Кілі вже відзначив, що в межах цього шоу представлять 40 – 50 відеоігор та анонсують до 80 нових проєктів.
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Щоправда, сьогодні йтиметься не про інтригуючі анонси чи презентації, а про номінантів премії The Game Awards 2021. Річ у тім, що вчора ввечері організатор цього шоу Джефф Кілі назвав номінантів у всіх категоріях. А одразу ж після цього на офіційному сайті The Game Awards розпочалося відповідне голосування. Варто відзначити, що проголосувати за своїх фаворитів можуть всі охочі.
Впевненим лідером за кількістю номінацій є відеогра Deathloop, яка може забрати цьогоріч одразу 9 нагород. На друге місце заскочила Ratchet & Clank: Rift Apart – 6 номінацій, а от на третій позиції знаходиться одразу дві гри, які можуть отримати по 5 нагород – Psychonauts 2 та It Takes Two. Також варто відзначити такі відеогри: Resident Evil Village (4 номінації), Marvel's Guardians of the Galaxy (4 номінації) та Returnal (3 номінації).
Можна ще додати, що серед номінантів є українська кіберспортивна організація Natus Vincere та одразу два її представники: Олександр "s1mple" Костилєв та Андрій "B1ad3" Городенський.
Гра року
- Deathloop
- It Takes Two
- Metroid Dread
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
Найочікуваніша відеогра
- Elden Ring
- God of War: Ragnarok
- Horizon Forbidden West
- Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Starfield
Найкращий екшен
- Back 4 Blood
- Chivalry 2
- Deathloop
- Far Cry 6
- Returnal
Найкраща пригодницька гра
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Metroid Dread
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
Найкраща рольова гра
- Cyberpunk 2077
- Monster Hunter Rise
- Scarlet Nexus
- Shin Megami Tensei V
- Tales of Arise
Найкращий файтинг
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Guilty Gear Strive
- Melty Blood: Type Lumina
- Nickelodeon All-Star Brawl
- Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown
Найкраща сімейна гра
- It Takes Two
- Mario Party Superstars
- New Pokemon Snap
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- WarioWare: Get it Together!
Найкраща стратегія або симулятор
- Age of Empires IV
- Evil Genius 2: World Domination
- Humankind
- Inscryption
- Microsoft Flight Simulator
Найкраща спортивна гра або перегони
- F1 2021
- FIFA 22
- Hot Wheels Unleashed
- Forza Horizon 5
- Riders Republic
Найкращий мультиплеєр
- Back 4 Blood
- It Takes Two
- Knockout City
- Monster Hunter Rise
- New World
- Valheim
Найкраща дебютна інді-гра
- Kena: Bridge of Spirits
- Sable
- The Artful Escape
- The Forgotten City
- Valheim
Найкраща постановка
- Deathloop
- Psychonauts 2
- It Takes Two
- Returnal
- Ratchet & Clank: Rift Apart
Найкраща розповідь
- Deathloop
- It Takes Two
- Life Is Strange: True Colors
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Psychonauts 2
Найкраще візуальне оформлення
- The Artful Escape
- Deathloop
- Kena: Bridge of Spirits
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
Найкращий саундтрек або музика
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- NieR Replicant ver.1.22474487139…
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- The Artful Escape
Найкращий аудіодизайн
- Deathloop
- Forza Horizon 5
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Returnal
Найкраща акторська гра
- Еріка Морі – Алекс Чень з гри Life Is Strange: True Colors
- Джанкарло Еспозіто – Антон Кастільйо з гри Far Cry 6
- Джейсон Келлі – Кольт Ван з гри Deathloop
- Меггі Робертсон – Леді Дімітреску з гри Resident Evil Village
- Озіома Ака – Джуліанна Блейк з гри Deathloop
Найкраща соціально значуща гра
- Before Your Eyes
- Boyfriend Dungeon
- Life Is Strange: True Colors
- Chicory
- No Longer Home
Найкраща гра-сервіс
- Apex Legends
- Call of Duty: Warzone
- Final Fantasy XIV
- Genshin Impact
- Fortnite
Найкраща незалежна відеогра
- 12 Minutes
- Death's Door
- Loop Hero
- Inscryption
- Kena: Bridge of Spirits
Найкраща мобільна гра
- Fantasian
- Genshin Impact
- League of Legends
- MARVEL Future Revolution
- Pokemon Unite
Найкраща підтримка спільноти
- Apex Legends
- Destiny 2
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man's Sky
Найкраща гра для AR чи VR
- Hitman 3
- I Expect You to Die 2
- Lone Echo 2
- Resident Evil 4
- Sniper Elite VR
Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями
- Far Cry 6
- Forza Horizon 5
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Vale: Shadow of the Crown
Найкращий стрімер чи автор контенту
- Dream
- Fuslie
- Gaules
- Ibai
- Grefg
Найкраща кіберспортивна гра
- Call of Duty
- CS:GO
- Dota 2
- League of Legends
- Valorant
Найкращий кіберспортсмен
- Collapse
- S1mple
- Showmaker
- Tenz
- Simp
Найкращий кіберспортивний тренер
- B1ad3
- Crowder
- Engh
- Kkoma
- Silent
Найкращий кіберспортивний турнір
- The International 2021
- Legue of Legends World Championship 2021
- Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters
- PGL Major Stockholm 2021
- PUBG Mobile Global Championship 2020
Найкраща кіберспортивна команда
- Atlanta Faze (Call of Duty)
- DWG KIA (League of Legends)
- NAVI (CS:GO)
- Team Spirit (Dota 2)
- Sentinels (Valorant)
Претенденти на перемогу в номінації "Найкраща гра року" / Фото з твітера The Game Awards