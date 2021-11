Наверное, почти все геймеры знают, что 9 декабря пройдет шоу с названием The Game Awards 2021. Уже известно, что в этом году оно пройдет вживую, а также должно быть очень масштабным. Джефф Кили уже отметил, что в рамках этого шоу представят 40 – 50 видеоигр и анонсируют до 80 новых проектов.

Правда, сегодня речь пойдет не об интригующих анонсах или презентациях, а о номинантах премии The Game Awards 2021. Дело в том, что вчера вечером организатор этого шоу Джефф Кили назвал номинантов во всех категориях. Сразу же после этого на официальном сайте The Game Awards началось соответствующее голосование. Стоит отметить, что проголосовать за своих фаворитов могут все желающие.

Уверенным лидером по количеству номинаций является видеоигра Deathloop, которая может забрать в этом году сразу 9 наград. На второе место запрыгнула Ratchet & Clank: Rift Apart – 6 номинаций, а вот на третьей позиции находится сразу две игры, которые могут получить по 5 наград – Psychonauts 2 и It Takes Two. Также стоит отметить следующие видеоигры: Resident Evil Village (4 номинации), Marvel's Guardians of the Galaxy (4 номинации) и Returnal (3 номинации).

Можно еще добавить, что среди номинантов есть украинская киберспортивная организация Natus Vincere и сразу два ее представителя: Александр "s1mple" Костылев и Андрей "B1ad3" Городенский.

Игра года

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Самая ожидаемая видеоигра

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Лучший экшен

Back 4 Blood

Chivalry 2

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Лучшая приключенческая игра

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Лучшая ролевая игра

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Лучший файтинг

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Лучшая семейная игра

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokemon Snap

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

WarioWare: Get it Together!

Лучшая стратегия или симулятор

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Лучшая спортивная игра или гонки

F1 2021

FIFA 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Лучший мультиплеер

Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Лучшая дебютная инди-игра

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Лучшая постановка

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшее повествование

Deathloop

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Лучшее визуальное оформление

The Artful Escape

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучший саундтрек или музыка

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Лучший аудиодизайн

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Лучшая актерская игра

Эрика Мори – Алекс Чэнь с игры Life Is Strange: True Colors

Джанкарло Эспозито – Антон Кастильо с игры Far Cry 6

Джейсон Келли – Кольт Ван с игры Deathloop

Мэгги Робертсон – Леди Димитреску с игры Resident Evil Village

Озиома Ака – Джулианна Блейк с игры Deathloop

Лучшая социально значимая игра

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Life Is Strange: True Colors

Chicory

No Longer Home

Лучшая игра-сервис

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Лучшая независимая видеоигра

12 Minutes

Death's Door

Loop Hero

Inscryption

Kena: Bridge of Spirits

Лучшая мобильная игра

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends

MARVEL Future Revolution

Pokemon Unite

Лучшая поддержка сообщества

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man's Sky

Лучшая игра для AR или VR

Hitman 3

I Expect You to Die 2

Lone Echo 2

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel's Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Лучший стример или автор контента

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

Grefg

Лучшая киберспортивная игра

Call of Duty

CS:GO

Dota 2

League of Legends

Valorant

Лучший киберспортсмен

Collapse

S1mple

Showmaker

Tenz

Simp

Лучший киберспортивный тренер

B1ad3

Crowder

Engh

Kkoma

Silent

Лучший киберспортивный турнир

The International 2021

Legue of Legends World Championship 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

Лучшая киберспортивная команда

Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG KIA (League of Legends)

NAVI (CS:GO)

Team Spirit (Dota 2)

Sentinels (Valorant)

Претенденты на победу в номинации "Лучшая игра года" / Фото с твиттера The Game Awards