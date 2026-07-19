Реакція акторки на лавину бруду виявилася напрочуд спокійною та впевненою, що стало справжнім сюрпризом для інтернет-спільноти, повідомляє Push Square.

Чому фанати розлючені?

Суперечки навколо нового проєкту студії Santa Monica розгорілися одразу після червневої презентації State of Play у 2026 році.

Тоді розробники шокували аудиторію, представивши нову головну героїню Фей (вона ж Лауфея) – дружину Кратоса та матір Атрея.

Частина консервативних прихильників серії миттєво висловила невдоволення через відсутність можливості грати за звичного Бога війни, що переросло у масштабну кампанію хейту в мережі, зокрема й на адресу акторки.

Щиро кажучи, я думала, що це зачепить мене набагато сильніше,

– зізналась виконавиця ролі Лауфеї Дебора Енн Волл під час автограф-сесії на фестивалі Florida Supercon.

Зірка телесеріалів, яка тепер стала обличчям легендарної франшизи, продемонструвала залізну витримку.

Вона зауважила, що має власні методи захисту від токсичного середовища і цілком довіряє якості продукту, над яким працює команда.

По-перше, я не користуюся соціальними мережами, і це допомагає. А по-друге, я почуваюся абсолютно спокійно, бо точно знаю, що гра чудова. Навіть якщо вона комусь не до смаку, це не робить її поганою чи потворною,

– додала акторка .

Презентація протагоністки: дивіться відео

Більше подробиць про проєкт очікують вже 24 липня на панелі San Diego Comic-Con.

Разом із Деборою Енн Волл перед публікою виступлять креативний директор Корі Барлог, режисерка Аріель Лоуренс та незмінний "голос" Кратоса – Крістофер Джадж.

Гра має вийти на початку 2027 року й стане одним з останніх великих ексклюзивів PlayStation 5, що отримає реліз на фізичних дисках перед повним переходом Sony на цифровий формат у 2028 році