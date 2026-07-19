Жодного шансу для тролів – акторка нової God of War пояснила, чому хейт геймерів її не зачіпає

Дебора Енн Волл, яка втілила образ Лауфеї у майбутній God of War Laufey, вперше прокоментувала хвилю негативу, що захлеснула гру після анонсу, звернувшись до геймерів.

Реакція акторки на лавину бруду виявилася напрочуд спокійною та впевненою, що стало справжнім сюрпризом для інтернет-спільноти, повідомляє Push Square.

Чому фанати розлючені?

Суперечки навколо нового проєкту студії Santa Monica розгорілися одразу після червневої презентації State of Play у 2026 році.

Тоді розробники шокували аудиторію, представивши нову головну героїню Фей (вона ж Лауфея) – дружину Кратоса та матір Атрея.

Частина консервативних прихильників серії миттєво висловила невдоволення через відсутність можливості грати за звичного Бога війни, що переросло у масштабну кампанію хейту в мережі, зокрема й на адресу акторки.

Щиро кажучи, я думала, що це зачепить мене набагато сильніше,

– зізналась виконавиця ролі Лауфеї Дебора Енн Волл під час автограф-сесії на фестивалі Florida Supercon.

Зірка телесеріалів, яка тепер стала обличчям легендарної франшизи, продемонструвала залізну витримку.

Вона зауважила, що має власні методи захисту від токсичного середовища і цілком довіряє якості продукту, над яким працює команда.

По-перше, я не користуюся соціальними мережами, і це допомагає. А по-друге, я почуваюся абсолютно спокійно, бо точно знаю, що гра чудова. Навіть якщо вона комусь не до смаку, це не робить її поганою чи потворною,

– додала акторка .

Презентація протагоністки: дивіться відео

Більше подробиць про проєкт очікують вже 24 липня на панелі San Diego Comic-Con.

Разом із Деборою Енн Волл перед публікою виступлять креативний директор Корі Барлог, режисерка Аріель Лоуренс та незмінний "голос" Кратоса – Крістофер Джадж.

Гра має вийти на початку 2027 року й стане одним з останніх великих ексклюзивів PlayStation 5, що отримає реліз на фізичних дисках перед повним переходом Sony на цифровий формат у 2028 році