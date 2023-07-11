Світ більше не побачить чергової гри з назвою FIFA, принаймні від розробників з EA, адже ті розбили глек з міжнародною федерацією футболу. Однак, ігророби не залишать геймерів без щорічного футбольного симулятора і вже представили перший трейлер EA Sports FC 24, повідомляє 24 Канал.

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У короткому відео нас звично запрошують до нового футбольного сезону, роблячи акцент на тому, що геймери й далі зможуть збирати власний колектив з футболістів абсолютно різних команд та навіть епох.

Задля цього розробники обіцяють понад 19 тисяч ліцензованих гравців, 700 команд і 30 ліг.

Також кількість анімацій у грі має бути просто якоюсь неймовірною, а все завдяки технології HyperMotion V, яка обіцяє збільшити їх кількість у порівнянні з FIFA 23 у 80 разів.

Але найцікавішу деталь уважні геймери помітили наприкінці відео.

В короткому сегменті на поле виходять одночасно жінки та чоловіки, що підтверджує доволі давні чутки від інсайдерів про те, що у грі вперше в історії з'явиться можливість збирати міксовані колективи.

Перший трейлер EA Sports FC 24: дивитися відео

Скоріше за все детально про це розробники з EA розкажуть під час повної презентації проєкту, яка призначена на 13 липня, тож будемо слідкувати за новинами.

А там недалеко й до інформації про нову гру EA у ще одній відомій франшизі, яку неочікувано анонсували зовсім нещодавно.