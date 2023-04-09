Все більше інформації про майбутню EA Sports FC з'являється у мережі, у той час, як міжнародна федерація футболу лише почала розробку власного аналога популярної гри.
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Останній витік даних, отриманий твітер акаунтом FUTSheriff, стверджує, що в EA Sports FC шанувальників віртуального футболу чекає суттєве нововведення в режимі Ultimate Team.
Отож, згідно з інформацією FUTSheriff, вперше в історії футбольних симуляторів від EA, геймери побачать картки футболісток.
Окрім того, стверджується, що EA Sports FC дозволить жінкам і чоловікам змагатися як пліч-о-пліч, так і один проти одного, даючи фанатам шанс створити склади своєї мрії незалежно від статі.
Цікаво, що ця новина була досить добре сприйнята більшістю фанатів гри, як і те, що минулого місяця у FIFA 23 з'явилася NWSL (національна жіноча ліга) як безкоштовне DLC, нехай і не без невеличкого конфузу з моделями футболісток.