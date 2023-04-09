Все більше інформації про майбутню EA Sports FC з'являється у мережі, у той час, як міжнародна федерація футболу лише почала розробку власного аналога популярної гри.

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Останній витік даних, отриманий твітер акаунтом FUTSheriff, стверджує, що в EA Sports FC шанувальників віртуального футболу чекає суттєве нововведення в режимі Ultimate Team.

Нагадаємо, UT – це режим ігор FIFA, а тепер і EA Sports FC, в якому гравцям пропонується зібрати склад своєї мрії з різноманітних карток гравців з унікальними атрибутами та грати цією командою у змагальних режимах Division Rivals та Weekend League.

Отож, згідно з інформацією FUTSheriff, вперше в історії футбольних симуляторів від EA, геймери побачать картки футболісток.

Окрім того, стверджується, що EA Sports FC дозволить жінкам і чоловікам змагатися як пліч-о-пліч, так і один проти одного, даючи фанатам шанс створити склади своєї мрії незалежно від статі.

Цікаво, що ця новина була досить добре сприйнята більшістю фанатів гри, як і те, що минулого місяця у FIFA 23 з'явилася NWSL (національна жіноча ліга) як безкоштовне DLC, нехай і не без невеличкого конфузу з моделями футболісток.