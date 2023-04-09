Все больше информации о будущей EA Sports FC появляется в сети, в то время как международная федерация футбола только начала разработку собственного аналога популярной игры.

Важно PIN-UP Foundation обеспечил внутри перемещенных лиц с горячих точек гуманитарной помощью

Последняя утечка данных, полученная твиттером аккаунтом FUTSheriff, утверждает, что в EA Sports FC поклонников виртуального футбола ждет существенное нововведение в режиме Ultimate Team.

Напомним, UT – это режим игр FIFA, а теперь и EA Sports FC, в котором игрокам предлагается собрать состав своей мечты с разных карточек игроков с уникальными атрибутами и играть этой командой в соревновательных режимах Division Rivals и Weekend League.

Итак, согласно информации FUTSheriff, впервые в истории футбольных симуляторов от EA, геймеры увидят карточки футболисток.

Кроме того, утверждается, что EA Sports FC позволит женщинам и мужчинам соревноваться как бок о бок, так и друг против друга, давая фанатам шанс создать составы своей мечты вне зависимости от пола игроков.

Интересно, что эта новость была довольно хорошо воспринята большинством фанатов игры, как и то, что в прошлом месяце у FIFA 23 появилась NWSL (национальная женская лига) как бесплатное DLC, пусть и не без небольшого конфуза с моделями футболисток.