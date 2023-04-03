В 2022 году компания Electronic Arts объявила, что FIFA 23 станет последней игрой известной серии разработанной под эгидой студии, а все после ссоры с футбольной федерацией из-за продления лицензии.

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Руководители EA заявили, что их серия видеоигр достигла точки, когда она стала больше, чем сама организация ФИФА, что очень не понравилось ее руководителю Джанни Инфантино.

Переизбравшись на должность, тот фактически пообещал геймерам "лучшую футбольную игру" и, похоже, решительно настроен выполнить обещанное.

Это подтверждает твиттер-аккаунт FUTZone, которому удалось получить эксклюзивную информацию о предполагаемом окне релиза проекта.

ФИФА собирается приступить к разработке собственной видеоигры, чтобы конкурировать с EA SPORTS и другими создателями футбольных симуляторов. Ею станет игра под названием FIFA 25 с датой выхода зимой 2024 года. Это будет один из крупнейших проектов в истории видеоигровой индустрии, – говорится в сообщении.

Если информация правдива, это означает, что у EA будет год форы, прежде чем получить нового соперника от ФИФА.

Однако, как и с любыми слухами, следует ожидать подтверждения от официальных источников.